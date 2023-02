Bouchées d’Histoire Place du Champ de Foire Decize Catégories d’Évènement: Decize

Nievre 12 EUR Suivez Cécile et Marie pour découvrir l’histoire de la ville, ses places et marchés, lieux de passages, d’échanges et de rencontres. Au gré d’histoires et d’anecdotes savoureuses, elles vous mèneront jusqu’aux ruines du château et au Couvent des Minimes où une dégustation privée de produits locaux vous sera proposée. Départ : Office de Tourisme Confluence – Place du Champ de Foire – 58300 Decize

Réservations obligatoires tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23

