7 EUR Suivez Cécile et Marie pour découvrir l’histoire de la ville, ses places et marchés, lieux de passages, d’échanges et de rencontres. Au gré d’histoires et d’anecdotes savoureuses, elles vous mèneront jusqu’aux ruines du château où une dégustation privée de produits locaux vous sera proposée.

(Visite incluant les ruines du château et galeries souterraines)

Départ : Office de Tourisme Confluence – Place du Champ de Foire – 58300 Decize

Réservations obligatoires

