Bouche Bée | Spectacle Annexe de la Mairie du 14e Paris, jeudi 4 avril 2024.

Spectacle a cappella, immersif et mouvementé de la compagnie Répète un peu pour voir et Jeanne Dambreville ! Jeudi 4 avril, 19h30 Annexe de la Mairie du 14e

Le besoin de communiquer et l’envie de comprendre aiguisent nos sens. Et si un sens était occupé ailleurs, déficient, distrait, absent… Quelles nouvelles perceptions pourraient émerger ?

L’écoute et l’entente peuvent naître du regard, alors… peut-on voir la musique ?

De cette exploration de nos sens croisés, naît un spectacle polyphonique et mouvementé, où tous les styles musicaux se mêlent a cappella. Un seul critère : il faut que ça vibre !

Bouche bée se déploie dans une configuration mouvante, où le public est invité à se déplacer en fonction des propositions sonores et visuelles. Quels que soient vos sens les plus affûtés, plongez dans le bain !

Distribution / Production / Mise en scène :

Jérémie Boudsocq, Jeanne Dambreville, Hélène Gendek, Pierre Lhenri, Laurie Marchand, Aurélie Rousselet

Production : Compagnie Répète un peu pour voir

Coproduction : Cité de la Voix, Cité Musicale de Saintes

Soutien à la création : Drac Normandie, Région Normandie, Département Seine-Maritime

Accueil en résidence : Centre Chorégraphique National des Hauts-de-France, La Manekine à Pont-Sainte-Maxence, Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire, Le Silo à Méréville, Ville de Grand-Quevilly

Annexe de la Mairie du 14e 12 rue Pierre Castagnou, 75014 Paris

© Vezelay V.Arbelet