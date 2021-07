BOUCHE BÉE (SAISON CAVE PO’) Toulouse, 24 août 2021, Toulouse.

BOUCHE BÉE (SAISON CAVE PO’) 2021-08-24 – 2021-08-24 LA CAVE POESIE RENE GOUZENNE 71 Rue du Taur

Toulouse Haute-Garonne

6 EUR 6 13 Ça s’entremêle, s’accompagne, se structure, s’harmonise. C’est un métier à tisser social et spatial, immuable et changeant, contestataire et spirituel, littéraire et urbain. Ça parle de miroirs, de connexions, ça vocalise la Vie et ça gueule le bazar ambiant.

De et avec Léa Ostermann & Olivier Marchepoil

Compagnie 24 carats

Textes rimés, poétiques et engagés. Guitare acoustique. Flow, phrasé, parler rythmique.

Mélodies célestes, bourdons terriens, chants du Monde, langage imaginaire, envolées lyriques.

Genre : Étape de création / Concert & prise de parole

Salle : Côté cour

Durée : 1h

