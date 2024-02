Bouche Bée | Atelier Annexe de la Mairie du 14e Paris, mardi 2 avril 2024.

Bouche Bée | Atelier La compagnie Répète un peu pour voir et Jeanne Dambreville vous invitent à participer à un atelier ouvert à toutes et tous, pour préparer le « spectacle-rencontre » Bouche Bée ! 2 – 4 avril Annexe de la Mairie du 14e Gratuit sur inscription

Début : 2024-04-02T19:00:00+02:00 – 2024-04-02T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T19:30:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

Venez apprendre une mélodie, ébaucher des mouvements simples, des rythmes percussifs, festifs… et rencontrez la compagnie répète un peu pour voir !

Cet atelier vous fera découvrir l’univers de la compagnie : du chant a capella, de la danse, des percussions corporelles, du théâtre physique et du chantsigne…

Devenez complice du spectacle Bouche Bée !

Annexe de la Mairie du 14e 12 rue Pierre Castagnou, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 79 97 86 00 »}, {« type »: « email », « value »: « broussais@mpaa.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mpaa.fr/abonnement_grille?lng=1&id_abonnement=731 »}]

chant choeur

© DR