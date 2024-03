Bouche Bée Annexe de la mairie du 14e Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. payant

Notre billetterie complice vous permet de choisir votre tarif entre 5 et 30€ sans justificatif.

Jeanne Dambreville et la compagnie « Répète un peu pour voir » vous invitent à découvrir « Bouche Bée », leur spectacle a cappella, immersif et mouvementé… et à y participer !

Le besoin de communiquer et l’envie de comprendre aiguisent nos sens. Et si un sens était occupé ailleurs, déficient, distrait, absent… Quelles nouvelles perceptions pourraient émerger ?

L’écoute et l’entente peuvent naître du regard, alors… peut-on voir la musique ?

De cette exploration de nos sens croisés, naît un spectacle polyphonique et mouvementé, où tous les styles musicaux se mêlent a cappella. Un seul critère : il faut que ça vibre !

Bouche bée se déploie dans une configuration mouvante, où le public est invité à se déplacer en fonction des propositions sonores et visuelles. Quels que soient vos sens les plus affûtés, plongez dans le bain !

En amont de la représentation la compagnie vous invite à participer à un atelier ouvert à toutes et tous et gratuit, pour préparer ce « spectacle-rencontre » : venez apprendre une mélodie, ébaucher des mouvements simples, des rythmes percussifs, festifs… et rencontrer cette troupe pluridisciplinaire et chaleureuse !

Dates des répétitions :

– Mardi 2 avril 2024 de 19h à 22h

– Mercredi 3 avril 2024 de 19h à 22h

Inscriptions

Annexe de la mairie du 14e 12 rue Pierre Castagnou 75014

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/bouche-bee broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=593&lng=1

V. Arbelet La compagnie Regarde un peu pour voir