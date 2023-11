Brico’ Réparons plutôt que de jeter ! Boucé, 1 décembre 2023, Boucé.

Boucé,Allier

Organisé par le centre social de Jaligny-Neuilly, venez profiter d’un rassemblement avec divers ateliers d’aide à la réparation et au bricolage ! « Réparons plutôt que de jeter » !.

2023-12-01 16:30:00 fin : 2023-12-01 . .

Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Jaligny-Neuilly social center, come and enjoy a gathering with various repair and DIY workshops! « Let’s repair rather than throw away!

Organizado por el centro social de Jaligny-Neuilly, ¡venga a disfrutar de un encuentro con diversos talleres de reparación y bricolaje! reparemos en lugar de tirar »

Organisiert vom Sozialzentrum Jaligny-Neuilly, genießen Sie eine Zusammenkunft mit verschiedenen Workshops, die Ihnen beim Reparieren und Basteln helfen! « Reparieren statt wegwerfen »!

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire