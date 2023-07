Scène nationale : Performance de Football freestyle « Mouton Noir » Boucau, 27 mars 2024, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Le spectacle Mouton noir retrace l’histoire de Paul Molina, joueur de football freestyle, propulsé sur scène pour y présenter ses prouesses techniques. Une création circassienne chorégraphiée par Wilmer Marquez naît grâce à sa rencontre avec le directeur de la Scène Nationale à Châteauroux.

Avec ce spectacle, Molina, propose un échange entre sa passion et l’univers du cirque..

2024-03-27 fin : 2024-03-27 20:45:00. .

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mouton noir (Black Sheep) tells the story of Paul Molina, a freestyle soccer player who is propelled onto the stage to showcase his technical prowess. This circus creation, choreographed by Wilmer Marquez, was born of his encounter with the director of the Scène Nationale in Châteauroux.

With this show, Molina proposes an exchange between his passion and the world of circus.

Mouton noir cuenta la historia de Paul Molina, un jugador de fútbol estilo libre que es propulsado al escenario para demostrar su destreza técnica. Esta creación circense, coreografiada por Wilmer Márquez, nació de su encuentro con el director de la Scène Nationale de Châteauroux.

Con este espectáculo, Molina propone un intercambio entre su pasión y el mundo del circo.

Das Stück Mouton noir erzählt die Geschichte von Paul Molina, einem Freestyle-Fußballspieler, der auf die Bühne katapultiert wird, um dort seine technischen Fähigkeiten zu präsentieren. Diese von Wilmer Marquez choreographierte Zirkuskreation entstand dank seiner Begegnung mit dem Direktor der Scène Nationale in Châteauroux.

Mit dieser Aufführung bietet Molina, einen Austausch zwischen seiner Leidenschaft und der Welt des Zirkus.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Pays Basque