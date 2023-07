Journées Européennes du Patrimoine à Boucau Boucau, 16 septembre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Les 16 et 17 septembre se tiendra la 40ème édition des Journées Européennes du patrimoine sur les thèmes « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ».

Au programme à Boucau : Exposition sur le patrimoine remarquable, histoire théâtralisée avec Marie-Jeanne Ammour , parcours dans Boucau, etc,…

Programme détaillé à venir.

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On September 16 and 17, the 40th European Heritage Days will be held on the themes of « Living Heritage » and « Sports Heritage ».

Boucau program: Exhibition on remarkable heritage, dramatized history with Marie-Jeanne Ammour, tour of Boucau, etc…

Detailed program to come

Los días 16 y 17 de septiembre se celebrará la 40ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio sobre los temas « Patrimonio vivo » y « Patrimonio deportivo ».

En el programa de Boucau: Exposición sobre el patrimonio notable, historia teatralizada con Marie-Jeanne Ammour, recorrido por Boucau, etc.

Programa detallado a continuación

Am 16. und 17. September findet die 40. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes mit den Themen « Lebendiges Kulturerbe » und « Kulturerbe des Sports » statt.

Das Programm in Boucau: Ausstellung über das bemerkenswerte Kulturerbe, theatralische Geschichte mit Marie-Jeanne Ammour , Rundgang durch Boucau, usw.,…

Detailliertes Programm folgt

