Marché 1 rue Lucie Aubrac, 2 septembre 2023, Boucau.

Producteurs, commerçants, et foodtrucks vous donnent rendez-vous pour la vente et la dégustation de leurs produits..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 13:00:00. .

1 rue Lucie Aubrac Plateau sportif

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Producers, merchants and foodtrucks will be there to sell and taste their products.

Productores, comerciantes y foodtrucks estarán allí para vender y degustar sus productos.

Produzenten, Händler und Foodtrucks laden Sie zum Verkauf und zur Verkostung ihrer Produkte ein.

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme Pays Basque