Visites théâtralisées Boucau, samedi 20 janvier 2024.

Visites théâtralisées Boucau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

A 10h30, 11h30,14h30 et 15h30, la Compagnie Jour de Fête vous propose quatre visites guidées théâtralisées de la nouvelle Maison des Associations Ferdinand Darrière. Une manière sensible et amusante de découvrir ce nouvel équipement de la vie associative boucalaise.

Tout public, sur réservation.

Maison des associations

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine associations@boucau.fr



