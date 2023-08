[JEP2023] Visite guidée du château de Boucard Boucard Le Noyer, 16 septembre 2023, Le Noyer.

Le Noyer,Cher

Boucard… Après 7 années de fermeture, ce joyau du Pays-Fort vous accueille à nouveau. Bienvenue dans l’Histoire !!.

Vendredi 2023-09-16 12:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 4 EUR.

Boucard

Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire



Boucard… After 7 years of closure, this jewel of the Pays-Fort region welcomes you back. Welcome to history!

Boucard… Tras 7 años cerrada, esta joya del Pays-Fort le da la bienvenida de nuevo. ¡Bienvenido a la historia!

Boucard … Nach sieben Jahren der Schließung empfängt Sie dieses Juwel des Pays-Fort wieder. Willkommen in der Geschichte!!!

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois