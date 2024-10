BOUCANVILLE, tournée chansons à la santé des petites oreilles MJC Guérinière Caen Calvados

Caen

MJC Guérinière Caen

BOUCANVILLE, tournée chansons à la santé des petites oreilles MJC Guérinière Caen, jeudi 21 novembre 2024.

BOUCANVILLE, tournée chansons à la santé des petites oreilles

MJC Guérinière 10 Rue des Bouviers Caen Calvados

Boucanville c’est un concert de chansons composées de portraits animaliers humoristiques.

Lo Glasman et Judith Marx en compagnie des animaux de Boucanville cherchent les sons qui guériront la petite chauve-souris devenue sourde. Le duo joue avec les mots sur le sens du mot entendre .

Au fil d’une escapade dans un univers musical acoustique voyageur, les enfants découvrent combien sont précieuses et fragiles leurs petites oreilles. Le spectacle est suivi d’une présentation des instruments et d’échanges avec les artistes. (Durée +/- 55 minutes).

Snark invite la compagnie Les Passeurs d’Ondes dans le cadre de la deuxième édition du parcours Audition Jeunes Générations pour la Cité Educative de Caen.

8 représentations scolaires et une représentation famille du 18 au 22 novembre dans les quartiers de Caen.

Pôle de vie Pierre Heuzé 15 place ChamplainLundi 18 novembre 10h30 -14h

MJC Guérinière 10 rue des BouviersMardi 19 novembre 10h30 et 14h

Pôle de vie Chemin Vert 5 rue Jean RacineJeudi 21 novembre 10h30 et 14h

MJC Beaulieu-Maladrerie 8 rue Nicolas OresmeVendredi 22 novembre 10h30 (Scolaires hors Cité Éducative) et 14h30Samedi 23 novembre à 11h Séance famille

Boucanville c’est un concert de chansons composées de portraits animaliers humoristiques.

Lo Glasman et Judith Marx en compagnie des animaux de Boucanville cherchent les sons qui guériront la petite chauve-souris devenue sourde. Le duo joue avec les mots sur le sens du mot entendre .

Au fil d’une escapade dans un univers musical acoustique voyageur, les enfants découvrent combien sont précieuses et fragiles leurs petites oreilles. Le spectacle est suivi d’une présentation des instruments et d’échanges avec les artistes. (Durée +/- 55 minutes).

Snark invite la compagnie Les Passeurs d’Ondes dans le cadre de la deuxième édition du parcours Audition Jeunes Générations pour la Cité Educative de Caen.

8 représentations scolaires et une représentation famille du 18 au 22 novembre dans les quartiers de Caen.

Pôle de vie Pierre Heuzé 15 place ChamplainLundi 18 novembre 10h30 -14h

MJC Guérinière 10 rue des BouviersMardi 19 novembre 10h30 et 14h

Pôle de vie Chemin Vert 5 rue Jean RacineJeudi 21 novembre 10h30 et 14h

MJC Beaulieu-Maladrerie 8 rue Nicolas OresmeVendredi 22 novembre 10h30 (Scolaires hors Cité Éducative) et 14h30Samedi 23 novembre à 11h Séance famille .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-21 10:30:00

fin : 2024-11-21

MJC Guérinière 10 Rue des Bouviers

Caen 14000 Calvados Normandie contact@snark.fr

L’événement BOUCANVILLE, tournée chansons à la santé des petites oreilles Caen a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Caen la Mer

jeudi 21 novembre 2024 BOUCANVILLE, tournée chansons à la santé des petites oreilles MJC Guérinière Caen BOUCANVILLE, tournée chansons à la santé des petites oreilles MJC Guérinière 10 Rue des Bouviers Caen Calvados 2024-11-21 à 14:30:00 .Boucanville c’est un concert de chansons composées de portraits animaliers humoristiques. Lo Glasman et Judith Marx en compagnie des animaux de Boucanville cherchent les sons qui guériront la petite chauve-souris devenue sourde. Le duo joue avec les mots sur le sens du mot entendre . Au fil d’une escapade dans un univers musical acoustique voyageur, les enfants découvrent combien sont précieuses et fragiles leurs petites oreilles. Le spectacle est suivi d’une présentation des instruments et d’échanges avec les artistes. (Durée +/- 55 minutes). Snark invite la compagnie Les Passeurs d'Ondes dans le cadre de la deuxième édition du parcours Audition Jeunes Générations pour la Cité Educative de Caen. 8 représentations scolaires et une représentation famille du 18 au 22 novembre dans les quartiers de Caen. Pôle de vie Pierre Heuzé 15 place ChamplainLundi 18 novembre 10h30 -14h MJC Guérinière 10 rue des BouviersMardi 19 novembre 10h30 et 14h Pôle de vie Chemin Vert 5 rue Jean RacineJeudi 21 novembre 10h30 et 14h MJC Beaulieu-Maladrerie 8 rue Nicolas OresmeVendredi 22 novembre 10h30 (Scolaires hors Cité Éducative) et 14h30Samedi 23 novembre à 11h Séance famille