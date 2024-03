« Boucan » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône, samedi 13 avril 2024.

« Boucan » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

BOUCAN, deux cris, deux One-Man-Band.

Mathias Imbert, chanteur, contrebassiste, batteur simultané, petit punk sensible et Brunoï Zarn, chanteur, guitare-bidonniste, banjoiste, géant patibulaire mais presque, jouent une musique libre et sans limite.

Des textes surréalistes, des chants chamaniques posés sur une musique ouverte sur le monde, qui évoquent le rock étrange de Captain Beefheart, la finesse d’un Gainsbourg des 50’s ou bien des sonorités d’une tribu amazonienne pas encore découverte.

Leur concert est un voyage au travers des âges et du vaste monde qui vous fera frissonner et vous donnera une furieuse envie de danser et de vivre!

Inoubliable.

Restauration avec réservation conseillée avant le 11/04 à 20h Lasagnes

Grande assiette, 9€ Petite assiette, 4.5€

Dessert selon opportunités du moment. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13 23:30:00

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@fartfelien.fr

