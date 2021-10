Boucan – Cirk Biz’Art – Festival Les Enfants Terribles Onyx, 5 mars 2022, Saint-Herblain.

les 4 et 5 mars 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 21:45

Cirque – en famille. Comme un lendemain de fête trop arrosé !L’histoire commence un peu comme Very Bad Trip.Trois personnages hébétés émergent de ce qui semble être les restes d’une très belle fête et paraissent ne pas trop se souvenir de ce qui s’est passé la veille au soir. Sous le coup d’une gueule de bois carabinée et sous l’impulsion de celui qui semble être le DJ de la soirée, ils se lancent dans un pénible ménage. Vont alors défiler sous nos yeux des situations improbables, des rebondissements absurdes, des cascades… qui leur permettront peu à peu de comprendre ce qui a conduit à ce désastre… “Boucan” est un cocktail explosif mêlant cirque, beatbox, voyages temporels et comédie. D’abord (très) librement inspiré de “En attendant Godot” de S. Beckett, “Boucan” se transforme (très) rapidement en une expérience originale d’amour, de fous rires et d’éloge de la (très) grande beauté de l’absurde du quotidien. Pour tous, même pour les déprimés et les fêtards ! Clowns acrobates : Laurie Roger, Réémy Bombled, Jonah Katz Création beatbox : Nasser ChebbiInterprétation beatbox : Alexis Goulène Mise en scène : Laurie Roger, Réémy Bombled, Jonah Katz Durée : 1h13 Public : à partir de 6 ans, en famille. Dans le cadre du Festival Les Enfants Terribles (3 au 30 mars 2022)

