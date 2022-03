Boucabelle et son troupeau de chèvres du Rove Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône 7 7 Suivez Pistache, Passe-Partout, Chaussette ou l’intrépide Pimpon ! Développez vos connaissances sur le pastoralisme, toujours vivant dans les massifs et la Vallée des Baux. Au détour des sentiers, vous découvrirez également de magnifiques panoramas dominant l’éperon rocheux et la forteresse des Baux-de-Provence. De retour à la chèvrerie, Natascha vous présente les derniers nés de son élevage, les cabris, encore trop petits pour suivre leur mère.

Durée : 2h. Prévoir des bonnes chaussures, un chapeau et de l'eau. Natascha Duverdier élève des chèvres du Rove dans les Alpilles. Elle vous propose de l'accompagner menant paître son troupeau dans les collines des Baux-de-Provence. tourisme@lesbauxdeprovence.com +33 4 90 54 34 39

