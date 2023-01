15ème Salon International de l’Orchidée de Bouc Bel Air Salle des terres blanches, Bouc Bel Air, 10 février 2023 14:00, Bouc-Bel-Air.

10 – 12 février Sur place 5 euros/ Gratuit pour les – 15 ans

Orchidays à Bouc Bel Air : l’orchidée joue les vedettes internationales !

Du 10 au 12 février 2023, le 15ème Salon International de l’Orchidée de Bouc Bel Air vous réserve de belles surprises !

Pour cette nouvelle édition, Orchidays jouera le charme et la séduction grâce aux nombreuses orchidées de tous horizons qui y seront exposées !

Venues du monde entier et principalement d’Italie, Espagne, Allemagne, Belgique et des quatre coins de France, les Orchidées et autres plantes d’exception s’épanouiront à la Salle des Terres Blanches, pour votre plus grand plaisir.

Mais, surtout pour le plaisir des yeux : imaginez-vous au beau milieu d’un jardin tropical, flânant entre orchidées, mimosa, plantes luxuriantes, vanille, plantes à bulbes, épiphytes et autres plantes d’exception !

C’est la nouvelle invitation au voyage que vous propose le salon Orchidées de Bouc Bel Air organisé par le Rotary-Aix-Trévaresse-Durance toujours au profit d’associations locales de lutte contre le cancer (Ressources et La Maison de Gardanne).

Venez découvrir des espèces originales et fascinantes aux parfums enivrants.

Diversité de couleurs, de formes et de tailles… il y en aura pour tous les gouts, grâce aux variétés venues d’Amérique latine ou d’Asie…

Raffinée, fragile encore complexe, l’Orchidée, joue la fidélité à son terreau de prédilection, le complexe des Terres Blanches à Bouc-Bel-Air. Sur plus de 1400 m2, ce sont près de 30 exposants qui vous proposeront leurs plus beaux plants et spécimens.

Vous serez à nouveau accueillis par les compositions florales somptueuses et foisonnantes de Catherine Gérard de l’association ”Arum et libellule” à St Cannat. Cette passionnée, qui participe notamment à des concours dans le monde entier, enseigne et pratique les différentes techniques de l’art floral. Elle tiendra, en compagnie de son équipe des ateliers créatifs (en continu du vendredi au dimanche) ; Pour s’inscrire : www.orchidays.fr Vous pourrez repartir avec vos créations, conçues essentiellement à partir d’orchidées. Un délice et une inspiration à coup sûr !

Vous pourrez également photographier l’exposition unique et incontournable des plus beaux spécimens des producteurs présents. Plusieurs catégories sont réunies pour le ravissement de nos yeux.

Pour 2023, 3 nouveaux exposants font leur entrée au salon : les Bonsaïs de Stefano BACCARO (producteur Italien), l’Ecrin Végétal et la Ferronnerie d’Art de Marion Giraud, sans oublier nos producteurs, fidèles : les Orchidées Michel Vacherot, Ryanne Orchidée, Orientyorchids, Orchidées Frenzel, Orchidee Del Lago Maggiore, Liloo, Boffo Orchidées, Orchidées Jacq…

Ce salon, c’est l’occasion idéale de discuter avec des producteurs passionnés qui vous donneront de bons conseils pour que vos plantes se sentent bien et refleurissent chaque années afin d’embellir et éclairer vos maisons. Sans oublier le matériel nécessaire à la culture des nombreuses variétés d’orchidées.

Coté pratique, un grand parking est à disposition du public et des visiteurs gratuitement.

Les infos pratiques

15ème Salon International Orchidées

Cotés pratiques :

Vendredi 10 Février de 14h à 18h

Samedi 11 Février de 10h à 18h

Dimanche 12 Février de 10h à 18h

Lieu :

Complexe des Terres Blanches Quartier des Terres Blanches, 13320 BOUC BEL AIR

Accès handicapés

Parking gratuit sur place

Fléchage depuis l’autoroute et la RN 8

Comment : Voiture, covoiturage ou transports en commun Rens. https://www.lepilote.com/

Une bonne cause : Les bénéfices de cette manifestation organisée par le Rotary-Aix-Trévaresse-Durance sont reversés à des associations locales de lutte contre le cancer.

Tarifs :

5€ l’entrée, incluant 1 billet de tombola

Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.

Salle des terres blanches, Bouc Bel Air Bouc Bel air 13320 Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

