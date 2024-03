Boubsi aux Disquaires Les Disquaires Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

PAF : 5 euros.

Accompagnée sur scène de son acolyte et DJ Dark Janor, Boubsi livre un live énergique, sensible et révolté.

BOUBSI est une rappeuse et comédienne franco-italienne.

Sur fond de trap et de drill, BOUBSI invite son public à se soulever ; en abordant les violences faites aux personnes sexisées et aux enfants, elle transmet avec humour et mordant son besoin de justice et de dédommagement.

OMERTÀ, son premier EP, est un coup de pied dans la fourmilière.

Pour sortir du silence, BOUBSI révèle ses nouveaux titres dans lesquels elle brandit son histoire comme étendard.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Boubsi