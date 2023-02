Boubacar Traoré New Morning Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Boubacar Traoré New Morning, 26 mars 2023, Paris. Le dimanche 26 mars 2023

de 18h30 à 23h00

. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Nouvel album : “Tiokoro Ba Diougu (Le Vieux Méchant), The Last Malian Racin twist” Boubacar Traoré est le dernier bluesman malien de sa génération. Depuis le décès d’Ali Farka Touré, il demeure l’unique représentant de ce style musical en Afrique de l’Ouest. Après une vie tourmentée qui l’a vu passer du statut de première star de l’indépendance, au début des années 60, puis disparaître de la vie musicale pendant près de 20 ans, avant de revenir sur le devant de la scène au mitan des années 80, Karkar est toujours là. Guitariste, chanteur, songwriter, Boubacar Traoré possède un style inimitable et complètement personnel. Autodidacte, inspiré par la tradition kassonké il a, comme tous les jeunes de sa génération, découvert à la radio le blues, le rock, le jazz, la soul, les musiques cubaines et congolaises. Poétique, fluide, dépouillé son jeu de guitare est au service de mélodies mélancoliques inspirées par la vie quotidienne, l’amour heureux ou malheureux, le temps qui passe… Boubacar Traoré porte en lui toutes les beautés du blues africain. Parmi les trésors de la musique mandingue, ce diamant possède l’éclat noir d’une exceptionnelle pureté. Aucune autre voix que celle de “Kar Kar” ne mêle avec une authenticité aussi émouvante les limons du fleuve Niger à ceux du Mississipi. Fidèle à ses racines, c’est la première fois dans l’histoire de la musique de Boubacar Traoré de de produire « 100% malien ». Grace à la collaboration avec Hambe production, engagé pour la conservation et la valorisation du Folk National du Mali, KarKar s’enregistre avec des instrumentistes du terroir qui manient parfaitement Kamelen Goni, Doum doum, calebasse et le Djeli Ngoni. Il renoue ainsi davantage à la source du blues manding. Alors qu’il y a 30 ans, il invitait des musiciens du sud des Etats Unis comme Cédric Watson au violon et au washboard, et Corey Harris à la guitare pour changer les couleurs de ses chansons tout en gardant son originalité musicale ; en 2022, il a de nouveau voulu s’ouvrir en invitant des jeunes talentueux Maliens pour un renouveau musical et offrir un album de neuf titres. Cette nouveauté du blues man, le dernier « The last Malian Racin Twist », est sans nul doute à découvrir. Boubacar Traore Kar Kar – Guitare / Chant, Daouda Diarra – calebasse et bara / Chant, Abdoulaye Dembélé dit yaro – Kamalen N’Goni, kora, Dozon N’goni, Bolon /Chant, Sissoko – Djéli N’Goni /Chant New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230326-5679-boubacar-traore.html https://www.facebook.com/events/1210194703229159/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1210194703229159/?ref=newsfeed https://www.newmorning.com/20230326-5679-boubacar-traore.html

Boubacar Traoré

