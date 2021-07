Boubacar Cissokho Beauvais, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Beauvais.

Boubacar Cissokho 2021-07-04 – 2021-07-04

Beauvais Oise Beauvais

Ramenez vos couvertures, coussins … et installez vous confortablement pour une parenthèse musicale sous les arbres …

Boubacar Cissokho est l’espoir sénégalais de la kora, instrument dont il joue depuis qu’il a environ 13 ans.

Originaire de Marsassoum en Casamance, Boubacar Cissokho naît griot de l’union de Niama Konte et Lankandia Cissokho, grand joueur de kora et chef de l’Orchestre du Théâtre National Daniel-Sorano à Dakar. Mais Boubacar est également le jeune cousin virtuose de Ballaké Sissoko et c’est d’ailleurs avec lui, au Mali où il a aussi ses racines, qu’il apprendra la kora pendant 7 années passées auprès de ce maître, reconnu internationalement comme un des génies du genre. Là bas il côtoiera également le grand Toumani Diabaté et fera sa première scène en 2007 à ses côtés. Après d’autres expériences au Burkina et en Guinée, Boubacar retourne au Sénégal fort de son apprentissage.

En 2012, il démarre une collaboration avec Yann Tambour et son groupe Stranded Horse avec lequel il tourne depuis lors et signe l’album ‘Luxe’ chez Talitres en 2016. Boubacar, du haut de sa jeunesse, est déjà un des grands représentants de la musique mandingue sénégalaise.

Le concert est gratuit.

11h : Parc Marcel Dassault ( 211 Avenue Marcel Dassault, 60000 Beauvais).

16h30 : Maladrerie Saint-Lazare (203 Rue de Paris, 60000 Beauvais).

asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/

