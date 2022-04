BOTTINES ET MAISONS CLOSES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe EUR 4 6 Partons à la découverte des maisons closes de la Cité Plantagenêt et de la vie quotidienne de leurs pensionnaires. Un moment où se confrontent des souvenirs souvent enjolivés par l’imaginaire des écrivains ou des peintres. Un moment où le vécu féminin est souvent sordide et dramatique, comme le révèlent les témoignages et enquêtes officielles.

Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Départ : à la Maison du Pilier-Rouge.

