Bottière en jeu Maison de quartier de la Bottière, 28 octobre 2021, Nantes. 2021-10-28 Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Horaire : 10:00

Gratuit : oui Tout public à partir de 18 mois Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin En partenariat avec la ludothèque Accoord de la Bottière La médiathèque s'associe à la ludothèque pour venir à votre rencontre pendant les vacances. > Lectures sur le thème de la fermeDe 18 mois à 6 ans – à 10h > Jeux vidéo sur console SwitchÀ partir de 6 ans – à 14h30 Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300 Doulon – Bottière 02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr

