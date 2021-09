Paris Musée Jacquemart André île de France, Paris Botticelli – Artiste et designer Musée Jacquemart André Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Botticelli – Artiste et designer Musée Jacquemart André, 10 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 septembre 2021 au 24 janvier 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

et lundi de 10h à 20h30

payant

À l’automne 2021, le musée Jacquemart-André célébrera le génie créatif de Sandro Botticelli (1445 – 1510) et l’activité de son atelier, en exposant une quarantaine d’œuvres de ce peintre raffiné accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels Botticelli eut une influence particulière. Botticelli est sans doute l’un des peintres les plus connus de la Renaissance italienne malgré la part de mystère qui entoure toujours sa vie et l’activité de son atelier. Sans relâche, il a alterné création unique et production en série achevée par ses nombreux assistants. L’exposition montrera l’importance de cette pratique d’atelier, laboratoire foisonnant d’idées et de formation, typique de la Renaissance italienne. Elle présentera Botticelli dans son rôle de créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur. En suivant un ordre chronologique et thématique, le parcours illustrera le développement stylistique personnel de Botticelli, les liens entre son œuvre et la culture de son temps, ainsi que l’influence qu’il a lui-même exercée sur les artistes florentins du Quattrocento. L’exposition bénéficiera de prêts d’institutions prestigieuses comme le musée du Louvre, la National Gallery de Londres, le Rijksmuseum d’Amsterdam, les musées et bibliothèques du Vatican, les Offices, la Galleria Sabauda de Turin, la Galleria dell’Accademia et le musée national du Bargello à Florence, la Gemäldegalerie de Berlin, l’Alte Pinakothek de Munich et le Städel Museum de Francfort. Expositions -> Beaux-Arts Musée Jacquemart André 158 Boulevard Haussmann Paris 75008

9 : Saint-Philippe-de-Roule (367m) 9, 13 : Miromesnil (392m)

Contact :Musée Jacquemart-André https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/home Expositions -> Beaux-Arts Expos

Date complète :

2021-09-10T10:00:00+02:00_2021-09-10T18:00:00+02:00;2021-09-11T10:00:00+02:00_2021-09-11T18:00:00+02:00;2021-09-12T10:00:00+02:00_2021-09-12T18:00:00+02:00;2021-09-14T10:00:00+02:00_2021-09-14T18:00:00+02:00;2021-09-15T10:00:00+02:00_2021-09-15T18:00:00+02:00;2021-09-16T10:00:00+02:00_2021-09-16T18:00:00+02:00;2021-09-17T10:00:00+02:00_2021-09-17T18:00:00+02:00;2021-09-18T10:00:00+02:00_2021-09-18T18:00:00+02:00;2021-09-19T10:00:00+02:00_2021-09-19T18:00:00+02:00;2021-09-21T10:00:00+02:00_2021-09-21T18:00:00+02:00;2021-09-22T10:00:00+02:00_2021-09-22T18:00:00+02:00;2021-09-23T10:00:00+02:00_2021-09-23T18:00:00+02:00;2021-09-24T10:00:00+02:00_2021-09-24T18:00:00+02:00;2021-09-25T10:00:00+02:00_2021-09-25T18:00:00+02:00;2021-09-26T10:00:00+02:00_2021-09-26T18:00:00+02:00;2021-09-28T10:00:00+02:00_2021-09-28T18:00:00+02:00;2021-09-29T10:00:00+02:00_2021-09-29T18:00:00+02:00;2021-09-30T10:00:00+02:00_2021-09-30T18:00:00+02:00;2021-10-01T10:00:00+02:00_2021-10-01T18:00:00+02:00;2021-10-02T10:00:00+02:00_2021-10-02T18:00:00+02:00;2021-10-03T10:00:00+02:00_2021-10-03T18:00:00+02:00;2021-10-05T10:00:00+02:00_2021-10-05T18:00:00+02:00;2021-10-06T10:00:00+02:00_2021-10-06T18:00:00+02:00;2021-10-07T10:00:00+02:00_2021-10-07T18:00:00+02:00;2021-10-08T10:00:00+02:00_2021-10-08T18:00:00+02:00;2021-10-09T10:00:00+02:00_2021-10-09T18:00:00+02:00;2021-10-10T10:00:00+02:00_2021-10-10T18:00:00+02:00;2021-10-12T10:00:00+02:00_2021-10-12T18:00:00+02:00;2021-10-13T10:00:00+02:00_2021-10-13T18:00:00+02:00;2021-10-14T10:00:00+02:00_2021-10-14T18:00:00+02:00;2021-10-15T10:00:00+02:00_2021-10-15T18:00:00+02:00;2021-10-16T10:00:00+02:00_2021-10-16T18:00:00+02:00;2021-10-17T10:00:00+02:00_2021-10-17T18:00:00+02:00;2021-10-19T10:00:00+02:00_2021-10-19T18:00:00+02:00;2021-10-20T10:00:00+02:00_2021-10-20T18:00:00+02:00;2021-10-21T10:00:00+02:00_2021-10-21T18:00:00+02:00;2021-10-22T10:00:00+02:00_2021-10-22T18:00:00+02:00;2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T18:00:00+02:00;2021-10-24T10:00:00+02:00_2021-10-24T18:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T18:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T18:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T18:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T18:00:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T18:00:00+02:00;2021-10-31T10:00:00+01:00_2021-10-31T18:00:00+01:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T18:00:00+01:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T18:00:00+01:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T18:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T18:00:00+01:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T18:00:00+01:00;2021-11-07T10:00:00+01:00_2021-11-07T18:00:00+01:00;2021-11-09T10:00:00+01:00_2021-11-09T18:00:00+01:00;2021-11-10T10:00:00+01:00_2021-11-10T18:00:00+01:00;2021-11-11T10:00:00+01:00_2021-11-11T18:00:00+01:00;2021-11-12T10:00:00+01:00_2021-11-12T18:00:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T18:00:00+01:00;2021-11-14T10:00:00+01:00_2021-11-14T18:00:00+01:00;2021-11-16T10:00:00+01:00_2021-11-16T18:00:00+01:00;2021-11-17T10:00:00+01:00_2021-11-17T18:00:00+01:00;2021-11-18T10:00:00+01:00_2021-11-18T18:00:00+01:00;2021-11-19T10:00:00+01:00_2021-11-19T18:00:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T18:00:00+01:00;2021-11-21T10:00:00+01:00_2021-11-21T18:00:00+01:00;2021-11-23T10:00:00+01:00_2021-11-23T18:00:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T18:00:00+01:00;2021-11-25T10:00:00+01:00_2021-11-25T18:00:00+01:00;2021-11-26T10:00:00+01:00_2021-11-26T18:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T18:00:00+01:00;2021-11-28T10:00:00+01:00_2021-11-28T18:00:00+01:00;2021-11-30T10:00:00+01:00_2021-11-30T18:00:00+01:00;2021-12-01T10:00:00+01:00_2021-12-01T18:00:00+01:00;2021-12-02T10:00:00+01:00_2021-12-02T18:00:00+01:00;2021-12-03T10:00:00+01:00_2021-12-03T18:00:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T18:00:00+01:00;2021-12-05T10:00:00+01:00_2021-12-05T18:00:00+01:00;2021-12-07T10:00:00+01:00_2021-12-07T18:00:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T18:00:00+01:00;2021-12-09T10:00:00+01:00_2021-12-09T18:00:00+01:00;2021-12-10T10:00:00+01:00_2021-12-10T18:00:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T18:00:00+01:00;2021-12-12T10:00:00+01:00_2021-12-12T18:00:00+01:00;2021-12-14T10:00:00+01:00_2021-12-14T18:00:00+01:00;2021-12-15T10:00:00+01:00_2021-12-15T18:00:00+01:00;2021-12-16T10:00:00+01:00_2021-12-16T18:00:00+01:00;2021-12-17T10:00:00+01:00_2021-12-17T18:00:00+01:00;2021-12-18T10:00:00+01:00_2021-12-18T18:00:00+01:00;2021-12-19T10:00:00+01:00_2021-12-19T18:00:00+01:00;2021-12-21T10:00:00+01:00_2021-12-21T18:00:00+01:00;2021-12-22T10:00:00+01:00_2021-12-22T18:00:00+01:00;2021-12-23T10:00:00+01:00_2021-12-23T18:00:00+01:00;2021-12-24T10:00:00+01:00_2021-12-24T18:00:00+01:00;2021-12-25T10:00:00+01:00_2021-12-25T18:00:00+01:00;2021-12-26T10:00:00+01:00_2021-12-26T18:00:00+01:00;2021-12-28T10:00:00+01:00_2021-12-28T18:00:00+01:00;2021-12-29T10:00:00+01:00_2021-12-29T18:00:00+01:00;2021-12-30T10:00:00+01:00_2021-12-30T18:00:00+01:00;2021-12-31T10:00:00+01:00_2021-12-31T18:00:00+01:00;2022-01-01T10:00:00+01:00_2022-01-01T18:00:00+01:00;2022-01-02T10:00:00+01:00_2022-01-02T18:00:00+01:00;2022-01-04T10:00:00+01:00_2022-01-04T18:00:00+01:00;2022-01-05T10:00:00+01:00_2022-01-05T18:00:00+01:00;2022-01-06T10:00:00+01:00_2022-01-06T18:00:00+01:00;2022-01-07T10:00:00+01:00_2022-01-07T18:00:00+01:00;2022-01-08T10:00:00+01:00_2022-01-08T18:00:00+01:00;2022-01-09T10:00:00+01:00_2022-01-09T18:00:00+01:00;2022-01-11T10:00:00+01:00_2022-01-11T18:00:00+01:00;2022-01-12T10:00:00+01:00_2022-01-12T18:00:00+01:00;2022-01-13T10:00:00+01:00_2022-01-13T18:00:00+01:00;2022-01-14T10:00:00+01:00_2022-01-14T18:00:00+01:00;2022-01-15T10:00:00+01:00_2022-01-15T18:00:00+01:00;2022-01-16T10:00:00+01:00_2022-01-16T18:00:00+01:00;2022-01-18T10:00:00+01:00_2022-01-18T18:00:00+01:00;2022-01-19T10:00:00+01:00_2022-01-19T18:00:00+01:00;2022-01-20T10:00:00+01:00_2022-01-20T18:00:00+01:00;2022-01-21T10:00:00+01:00_2022-01-21T18:00:00+01:00;2022-01-22T10:00:00+01:00_2022-01-22T18:00:00+01:00;2022-01-23T10:00:00+01:00_2022-01-23T18:00:00+01:00;2021-09-13T10:00:00+02:00_2021-09-13T20:30:00+02:00;2021-09-20T10:00:00+02:00_2021-09-20T20:30:00+02:00;2021-09-27T10:00:00+02:00_2021-09-27T20:30:00+02:00;2021-10-04T10:00:00+02:00_2021-10-04T20:30:00+02:00;2021-10-11T10:00:00+02:00_2021-10-11T20:30:00+02:00;2021-10-18T10:00:00+02:00_2021-10-18T20:30:00+02:00;2021-10-25T10:00:00+02:00_2021-10-25T20:30:00+02:00;2021-11-01T10:00:00+01:00_2021-11-01T20:30:00+01:00;2021-11-08T10:00:00+01:00_2021-11-08T20:30:00+01:00;2021-11-15T10:00:00+01:00_2021-11-15T20:30:00+01:00;2021-11-22T10:00:00+01:00_2021-11-22T20:30:00+01:00;2021-11-29T10:00:00+01:00_2021-11-29T20:30:00+01:00;2021-12-06T10:00:00+01:00_2021-12-06T20:30:00+01:00;2021-12-13T10:00:00+01:00_2021-12-13T20:30:00+01:00;2021-12-20T10:00:00+01:00_2021-12-20T20:30:00+01:00;2021-12-27T10:00:00+01:00_2021-12-27T20:30:00+01:00;2022-01-03T10:00:00+01:00_2022-01-03T20:30:00+01:00;2022-01-10T10:00:00+01:00_2022-01-10T20:30:00+01:00;2022-01-17T10:00:00+01:00_2022-01-17T20:30:00+01:00;2022-01-24T10:00:00+01:00_2022-01-24T20:30:00+01:00

© Fondazione Giorgio Cini

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée Jacquemart André Adresse 158 Boulevard Haussmann Ville Paris lieuville Musée Jacquemart André Paris