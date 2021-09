Genève Urgence Disk Records Genève Botox 4 Daisy / gva / kick ass rock Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Botox 4 Daisy / gva / kick ass rock Urgence Disk Records, 26 novembre 2021, Genève. Botox 4 Daisy / gva / kick ass rock

Urgence Disk Records, le vendredi 26 novembre à 18:30

[https://soundcloud.com/ringostare/botox-4-daisy-mst](https://soundcloud.com/ringostare/botox-4-daisy-mst) Info : [https://www.facebook.com/groups/2282606782021016/](https://www.facebook.com/groups/2282606782021016/) leur dernier passage à Urgence Disk [https://www.youtube.com/watch?v=7X_jzsmZO34](https://www.youtube.com/watch?v=7X_jzsmZO34) Voir moins

Prix Libre

Kick ass rock, et boire un verre en pogotant! Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Urgence Disk Records Adresse 4 place des volontaires 1204 Genève Ville Genève lieuville Urgence Disk Records Genève