Randonnée des Sommets botmeur (29) Botmeur Catégories d’évènement: Botmeur

Finistère

Randonnée des Sommets botmeur (29), 9 octobre 2022, Botmeur. Randonnée des Sommets – ADDES Dimanche 9 octobre, 14h00 botmeur (29)

8 €

randonnée nature handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur vi;hi;pi;ii;mi botmeur (29) 29690 BOTMEUR Botmeur 29690 Finistère Bretagne [{« link »: « http://www.arree-randos.com »}] Addes vous propose de passer une demi-journée sur le toit de la Bretagne, dans la partie la plus sauvage des monts d’Arrée, et de découvrir au fil des sentiers de magnifiques panoramas. Entre landes et crêtes, cette rando conduit des sources de l’Elorn à l’austère Tuchenn Gador, sommet historique de la Bretagne qui domine le lac de Brennilis. 8 km. Durée 3h – Bonnes chaussures indispensables.

Non adapté aux moins de 8 ans.

Reservation indispensable : www.arree-randos.com / 02 98 99 66 58

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T14:00:00+02:00

2022-10-09T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Botmeur, Finistère Autres Lieu botmeur (29) Adresse 29690 BOTMEUR Ville Botmeur Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville botmeur (29) Botmeur Departement Finistère

botmeur (29) Botmeur Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/botmeur/

Randonnée des Sommets botmeur (29) 2022-10-09 was last modified: by Randonnée des Sommets botmeur (29) botmeur (29) 9 octobre 2022 Botmeur botmeur (29) Botmeur

Botmeur Finistère