Randonnée sous la lune botmeur (29), 8 octobre 2022, Botmeur. Randonnée sous la lune – ADDES Samedi 8 octobre, 20h00 botmeur (29)

13 € / 9 €

randonnée contée handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur vi;hi;pi;ii;mi botmeur (29) 29690 BOTMEUR Botmeur 29690 Finistère Bretagne [{« link »: « http://www.arree-randos.com »}] Balade contée autour du petit village de Botmeur entre les crêtes de l’Arrée et les marais du Yeun-Elez. Les contes traditionnels bretons prennent toute leur saveur et tout leur sens quand ils sont dits sur les lieux mêmes qui les ont vus naître et se transformer. Et, la nuit, à la lumière des lampes à pétrole, tout peut arriver…

Reservation indispensable : www.arree-randos.com / 02 98 99 66 58

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T20:00:00+02:00

2022-10-08T23:00:00+02:00

