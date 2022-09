Randonnée Rêve de Dragon botmeur (29) Botmeur Catégories d’évènement: Botmeur

Randonnée Rêve de Dragon botmeur (29), 2 octobre 2022, Botmeur. Randonnée Rêve de Dragon – Solenne Collin Dimanche 2 octobre, 14h30 botmeur (29)

8 € / 7 €

randonnée contée handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur vi;hi;pi;ii;mi botmeur (29) 29690 BOTMEUR Botmeur 29690 Finistère Bretagne [{« link »: « http://www.arree-randos.com »}] Jeu conté. Depuis plus de 1.000 ans, un dragon dort sous les monts d’Arrée protégé par le petit peuple de la forêt. Il parle dans ses rêves de trésors perdus.

2,5 km. Rendez-vous à 14 h 15 à l’ancienne école de Botmeur.

Gâteaux et boissons au retour.

Durée rando : environ 2 h.

Public familial – Adapté aux enfants accompagnés à partir de 5 ans.

Reservation indispensable : www.arree-randos.com / 02 98 99 66 58

