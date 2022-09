Randonnée du petit matin botmeur (29) Botmeur Catégories d’évènement: Botmeur

Randonnée du petit matin
Dimanche 2 octobre, 07h30

15 € / 10 €

Le réveil de la nature au lever du jour dans les landes et sur les crêtes des monts d'Arrée.

8,5 km.

Rdv à 07h25 à l’ancienne école de Botmeur.

Durée rando : env. 3 h.

Petit-déjeuner avec produits du terroir au retour.

Reservation indispensable : www.arree-randos.com / 02 98 99 66 58

