Botazik : balade botanique en musique Chailloué Chailloué Catégories d’évènement: 61500

Chailloué

Botazik : balade botanique en musique Chailloué, 17 août 2021, Chailloué. Botazik : balade botanique en musique Chailloué

2021-08-17 14:30:00 – 2021-08-17 17:00:00

Patrick Martin, botaniste et saxophoniste vous accompagnera pour vous faire découvrir le patrimoine végétal qui nous entoure. Balade de 4km, n'oubliez pas vos chaussures de marche pour partir à la découverte … en musique !

