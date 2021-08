Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire, Cher « Bota’risk », jeu coopératif autour de la botanique Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

« Bota’risk », jeu coopératif autour de la botanique Belleville-sur-Loire, 13 août 2021, Belleville-sur-Loire. « Bota’risk », jeu coopératif autour de la botanique 2021-08-13 09:00:00 – 2021-08-13 12:00:00

Belleville-sur-Loire Cher Belleville-sur-Loire 8 EUR La Maison de Loire du Cher vous propose « Bota’risk », un jeu coopératif autour de la botanique.

Après un raid Vikings sur les hauts des Fanaux, choisissez l’équipe d’Hildegarde de Bingen ou d’Egill pour apprendre à soigner les combattants avec les plantes. Pour les amoureux de botanique et d’histoire.

Atelier tout public, à partir de 7 ans. contact@maisondeloire18.fr +33 2 48 72 57 32 https://www.maisondeloire18.fr/ La Maison de Loire du Cher vous propose « Bota’risk », un jeu coopératif autour de la botanique.

Après un raid Vikings sur les hauts des Fanaux, choisissez l’équipe d’Hildegarde de Bingen ou d’Egill pour apprendre à soigner les combattants avec les plantes. ©MDL18 dernière mise à jour : 2021-08-05 par BERRY

Détails Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Lieu Belleville-sur-Loire Adresse Ville Belleville-sur-Loire lieuville 47.48746#2.87156