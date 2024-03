Botanique poétique Maison du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, dimanche 15 septembre 2024.

Botanique poétique Nous sommes en 2222 et nous n’avons plus d’ordinateurs dans lesquels étaient stockés toutes nos connaissances. Dimanche 15 septembre, 11h00 Maison du Paysage Gratuit

Début : 2024-09-15T11:00:00+02:00 – 2024-09-15T12:30:00+02:00

Fin : 2024-09-15T11:00:00+02:00 – 2024-09-15T12:30:00+02:00

Quant aux livres, cela fait bien longtemps que nous ne les utilisons plus. Nous ne connaissons même plus le nom des plantes ! Vos talents scientifiques et poétiques seront les bienvenus pour observer et nommer les végétaux de La Maison du Paysage !

Maison du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}]

