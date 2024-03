Botanique et Cuisine sauvage Maison de la Terre Lantic, lundi 22 avril 2024.

Botanique et Cuisine sauvage Maison de la Terre Lantic Côtes-d’Armor

Les herbes et fleurs sauvages du printemps sont au rendez-vous dans les bois et les prairies de la Maison de la Terre. Elles vous invitent même en cuisine pour une expérience unique, mêlant balade botanique et cuisine sauvage.

Au programme

– 18h Balade botanique apprenez à reconnaître et cueillir des plantes sauvages comestibles avec Guimauve et Aubépine (Botaniste médiatrice végétale)

– 19h15 En cuisine avec COURT-BOUILLON préparez 2 recettes de A à Z et mettez la main à la pâte pour bien les retenir Dégustation d’infusion sauvage pour se désaltérer et se mettre en appétit !

– 20h30 A table on mange, on déguste, on emporte les recettes à la maison. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 18:00:00

fin : 2024-04-22 21:00:00

Maison de la Terre La Fontaine de Tremargat

Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

