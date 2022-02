Botanique et arts plastiques. Fabrication d’une table à jouer Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Botanique et arts plastiques. Fabrication d’une table à jouer Maison des Arts de St-Herblain, 5 mars 2022, Saint-Herblain. 2022-03-05 À partir de 15 ans.Avec l’association Ecos.Gratuit – Inscription à l’accueil de la Maison des Arts, par mail ou par téléphone.

Horaire : 10:00 12:30

Gratuit : oui À partir de 15 ans À partir de 15 ans.Avec l’association Ecos.Gratuit – Inscription à l’accueil de la Maison des Arts, par mail ou par téléphone. Découpe, ponçage, perçage, peinture… L’association Écos invite les ados et les adultes au jardin.Objectif ? Fabriquer une table qui se transformera le temps venu en plateau de jeu. Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr

