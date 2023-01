Botanique en chemin Benais Benais Benais Catégories d’Évènement: Benais

Indre-et-Loire

Botanique en chemin Benais, 13 mai 2023, Benais Benais. Botanique en chemin Benais Indre-et-Loire

2023-05-13 09:30:00 – 2023-05-13 12:00:00 Benais

Indre-et-Loire Benais 4 -1 EUR Du cœur de village aux bords du Changeon, en passant par les vignes et la lisière des bois, les paysages se succèdent et avec eux une biodiversité incroyable ! Votre guide vous emmène dans ses pas à la découverte de mille et une petites curiosités végétales, de leurs vertus et de leurs usages. Du cœur de village aux bords du Changeon, en passant par les vignes et la lisière des bois, les paysages se succèdent et avec eux une biodiversité incroyable ! Votre guide vous emmène dans ses pas à la découverte de mille et une petites curiosités végétales, de leurs vertus et de leurs usages. info@touraineterredhistoire.fr +33 6 15 59 92 13 https://www.touraineterredhistoire.fr/ Gaelle bc photographe

Benais

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Benais, Indre-et-Loire Autres Lieu Benais Adresse Benais Indre-et-Loire Ville Benais Benais lieuville Benais Departement Indre-et-Loire

Benais Benais Benais Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benais-benais/

Botanique en chemin Benais 2023-05-13 was last modified: by Botanique en chemin Benais Benais 13 mai 2023 Benais Benais Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Benais Benais Indre-et-Loire