Botanik’Art Donville les bains, 4 juin 2022, Donville-les-Bains.

Botanik’Art

du samedi 4 juin au lundi 6 juin à Donville les bains

l’association l’ALTERNATEUR 48°N/1°W de Donville les Bains organise un festival novateur et écologique dans le but de démocratiser l’art contemporain et de faire découvrir aux visiteurs simultanément des artistes et des jardins au sein des communes de Donville les Bains, Bréville sur mer, Longueville, Granville et d’ Yquelon. Marc Dupard et Armelle Touzé, sont les deux créateurs du festival BOTANIK’ART. C’est à la suite d’une réflexion commune qu’ils ont pensé ce projet culturel. Le circuit doux de 10 km est fléché et peut se faire à pied, à vélo. Les jardins sont aussi accessibles en voiture et la plupart aux personnes à mobilité réduite. Pour l’édition de 2022, l’association souhaite enrichir le parcours en recherchant de nouveaux jardins. Certains espaces sont assez vastes pour présenter les oeuvres de plusieurs sculpteurs et sculptrices. Dans les jardins, des espaces de petites restaurations sont proposés au public (un bar à huitres et bulots, un salon de thé et un stand des produits du terroir). Dans certains jardins, les visiteurs peuvent écouter de la musique et découvrir des espaces pédagogiques.

Entrée Libre

Festival international de sculptures contemporaines dans les jardins le 4,5 et 6 juin 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00;2022-06-06T11:00:00 2022-06-06T17:00:00