Botanika, 3 juin 2023, Hobscheid. 3 et 4 juin Botanika Botanika Bickeltchen Hobscheid Hobscheid 8383 Canton Capellen +352691434100 http://www.botanika.lu https://www.instagram.com/botanika.lu/;https://www.facebook.com/botanika.lu [{« link »: « https://www.botanika.lu/new-events/2022/3/7/open-day-botanika-62pcg »}] Botanika a été créé en mars 2018 par Kate Greenwood. Nous cultivons sur notre parcelle des fleurs comestibles, des fleurs coupées, des herbes, des fleurs séchées et pressées, & des flowerfetti. Nos produits sont saisonniers et ne sont jamais traités avec des pesticides ou des produits nocifs. Nous nous engageons à faire connaître la saisonnalité au monde entier. Vous pouvez vous garer en haut du terrain, il sera indiqué sur votre website. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©botanika.lu

