Bota Sophro Juno Beach Courseulles-sur-Mer, 9 avril 2022, Courseulles-sur-Mer.

Bota Sophro Juno Beach Courseulles-sur-Mer

2022-04-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-09 16:30:00 16:30:00

Courseulles-sur-Mer Calvados

Deux Estelle, l’une botaniste, l’autre sophrologue et guide, amoureuses de la nature et de ses trésors vous accompagne lors de cette promenade.

Un moment convivial associé au Bien-Être et sur l’utilisation de vos 5 sens.

Prévoir chaussures de marche, vêtements de pluie, de quoi s’hydrater, éventuellement un encas.

(3km/2h) – Niveau 1

Sur réservation, 48h maximum avant la date de départ., virement bancaire

Départ assuré 4 adultes minimum.

Règlement à l’avance, lors de la réservation

Annulation possible (météo défavorable, impossibilité de la part d’une des intervenantes)

Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-25 par