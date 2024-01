Bota Sophro Juno Beach Courseulles-sur-Mer, samedi 15 juin 2024.

Bota Sophro Juno Beach Courseulles-sur-Mer Calvados

Etsi vous vous laissiez emporter par l’enthousiasme et l’expertise de 2 professionnelles amoureuses de la nature Estelle, Mavoka-Isana, botaniste et conseillère en phyto-aromathérapie et Estelle Isidor, guide-conférencière spécialisée en Sophro Nature®.

Lors de cette balade sur une des plages du D Day observez différemment votre environnement en redécouvrant vos sens, en faisant connaissance avec les plantes que vous rencontrez tout en apprenant de multiples astuces pour leur utilisation au quotidien !

Depuis 2020,la team des deux Estelle partage avec passion leurs savoirs tout en vous confectionnant des fiches conseils à l’issue de la prestation.

Une expérience à vivre sans hésiter !

Sur réservation, 48h maximum avant la date de départ, virement bancaire

Départ assuré 4 adultes minimum.

Annulation possible (météo défavorable, impossibilité de la part d’une des intervenantes)

(2km/2h) Niveau 1

Parking centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie contact@sophro-nature-evasions.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-15 12:00:00



