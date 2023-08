Fañch exposition oeuvres plasticiennes Bossugan Catégories d’Évènement: Bossugan

Gironde Fañch exposition oeuvres plasticiennes Bossugan, 16 septembre 2023, Bossugan. Bossugan,Gironde Expostions oeuvres plasticiennes dans l’église de Bossugan.

infos : Florent Pacaud 06.88.20.24.94.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 20:00:00. . Bossugan 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Plastic art exhibitions in Bossugan church.

info: Florent Pacaud 06.88.20.24.94 Exposiciones de obras de arte en la iglesia de Bossugan.

info: Florent Pacaud 06.88.20.24.94 Ausstellungen von plastischen Werken in der Kirche von Bossugan.

infos: Florent Pacaud 06.88.20.24.94 Mise à jour le 2023-08-23 par OT Castillon-Pujols Détails Catégories d’Évènement: Bossugan, Gironde Autres Adresse Ville Bossugan Departement Gironde Lieu Ville Bossugan latitude longitude 44.79325;-0.04455

Bossugan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bossugan/