Bosstone – Variété Rock Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Bosstone – Variété Rock Place du 8 mai 1945 LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

2022-02-19 18:00:00

2022-02-19 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-19 Place du 8 mai 1945 LUZ-SAINT-SAUVEUR

Bosstone… c'est 5 musiciens professionnels, un large répertoire allant de

la variété au pop/rock, en passant par les années 80, disco/funk, reggae, dance, festif, musette/rétro… De la convivialité… pour vous faire danser…

