Marché gourmand & artisanal nocturne Le bourg, 17 juin 2023, Bosset.

Le comité des fêtes vous convie à son marché gourmand et artisanal en début de soirée..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Le bourg Place du platane

Bosset 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee invites you to its gourmet and craft market in the early evening.

El comité del festival le invita a su mercado gourmet y artesanal a primera hora de la tarde.

Das Festkomitee lädt Sie am frühen Abend zu seinem Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt ein.

