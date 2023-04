Repas à l’Aillet et vide grenier Place du platane, 7 mai 2023, Bosset.

Le Comité des Fêtes de Bosset organise un repas à l’Aillet le 7 mai. Le service de l’omelette à l’aillet sera disponible à toute heure. Durant cette journée, il y aura un vide grenier..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Place du platane

Bosset 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Bosset is organizing a meal at the Aillet on May 7. The service of the omelette à l’aillet will be available at all hours. During this day, there will be a garage sale.

El Comité des Fêtes de Bosset organiza una comida en el Aillet el 7 de mayo. El servicio de tortilla à l’aillet estará disponible a todas horas. Durante este día, habrá un vide grenier.

Das Festkomitee von Bosset organisiert am 7. Mai ein Essen in L’Aillet. Das Omelette à l’aillet wird zu jeder Tageszeit serviert. Während dieses Tages wird es einen Flohmarkt geben.

Mise à jour le 2023-04-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides