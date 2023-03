28ème Fête du Maïs Doux Bossendorf Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Bossendorf Catégories d’Évènement: 67270

2023-08-20 11:00:00 – 2023-08-20 20:00:00

67270 Bossendorf . EUR 28ème Fête du Maïs Doux à la Ferme Adam à Bossendorf : dégustation de maïs doux sous diverses formes dans une ambiance chaleureuse et country. Restauration et buvette sur place, tartes flambées en soirée. +33 3 88 91 50 69 Bossendorf

