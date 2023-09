Stage clown de théâtre Les Bertaulières Bossay-sur-Claise, 1 décembre 2023 18:00, Bossay-sur-Claise.

Stage clown de théâtre Les Bertaulières Bossay-sur-Claise 1 – 3 décembre

https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/stage-clown-de-theatre-adultes-a-bossay

Venez découvrir ou retrouver le clown qui sommeille en vous !

Chacun de nous héberge au fond de lui un personnage drôle, décalé, touchant, empathique, créatif qui ne demande qu’à s’exprimer. Ce stage vous propose de le faire émerger ou de le retroucver et de vous laisser surprendre par son potentiel. Au menu: échauffements, mise en jeu, situation d’improvisation progressives avec et sans paroles.

Hébergement et restauration sur place dans un lieu très confortable (chambres et table d’hôtes), piscine, grand terrain, étang, nature.

Les Bertaulières 3 Les Bertaulières – Bossay sur Claise Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire