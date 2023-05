Musée et église de Bossay-sur-Claise 4 Rue du Bois Rouge Catégories d’évènement: Bossay-sur-Claise

Indre-et-Loire

Musée et église de Bossay-sur-Claise 4 Rue du Bois Rouge, 16 septembre 2023, Bossay-sur-Claise. Visite du musée : préhistoire, vie rurale, sidérurgie locale.

Exposition temporaire sur les plantes comestibles.

Durant les Journées européennes du Patrimoine : Visite de l’église..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

4 Rue du Bois Rouge

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit of the museum: prehistory, rural life, local steel industry.

Temporary exhibition on edible plants.

During the European Heritage Days : Visit of the church. Visita al museo: prehistoria, vida rural, siderurgia local.

Exposición temporal sobre plantas comestibles.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio: Visita de la iglesia. Besuch des Museums: Prähistorie, Landleben, lokale Eisenindustrie.

Temporäre Ausstellung über essbare Pflanzen.

Während der Europäischen Tage des Kulturerbes: Besichtigung der Kirche. Mise à jour le 2023-05-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

