2022-06-25 09:00:00 – 2022-06-25 23:00:00

Bossay-sur-Claise 37290 Bossay-sur-Claise 9h00 : Brocante (jusqu’à 17H00).

10h00 : expo des différentes associations de Bossay : vieux tracteurs, Patchwork, jeux pour enfants proposés par l’APE (jusqu’à 18H00).

18h30 : concert de la chorale ” Chantereine “.

Restauration midi et soir.

DJ.

Buvette.

