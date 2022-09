Sans Queue Ni Tête par la Cie Le Théâtre de Papier Bosquets de l’Yaigne Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conte déambulatoire et musical, randonnée onirique et farfelue Bosquets de l’Yaigne Promenade Henri Verger, Nouvoitou La Lande Jarcin Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne Pour le spectacle d’ouverture de saison culturelle, nous proposons aux spectateurs de partir à la recherche de cet espace particulier, celui-là même « où les rêves enfantins s’entrelacent dans nos mémoires », cet espace aux résonances intimes et collectives, où le temps s’est déréglé, où la folie s’installe.

Après avoir invité les spectateurs à sombrer dans un rêve éveillé, nous les invitons donc à entrer véritablement dans le terrier du lapin et à déambuler au gré des rencontres faites par Alice. Ils traversent les installations du « pays des merveilles », ouvrent des portes, courent, marchent, et participent alors à la conception d’un rêve rythmé et coloré, un rêve collectif.

