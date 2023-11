1er Cyclocross UFOLEP de Bosmie l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille, 3 décembre 2023, Bosmie-l'Aiguille.

Bosmie-l’Aiguille,Haute-Vienne

Le cyclo club organise, en partenariat et dans le cadre d’UFOLEP, son premier cyclocross en l’honneur et souvenir de Jean-Michel Gaud.

Rendez-vous le matin dans le parc du Boucheron.

Départs à compter de 10h30 puis toutes les minutes pour une durée de 50 minutes. Pour les jeunes de 11/12 ans, départ à 9h30; 9h31 pour les jeunes de 13/14 ans, 9h32 pour les jeunes de 15/16 ans.

Animations pour les – de 10 ans à 11h45.

Engagement en ligne sur le site national UFOLEP Cyclisme..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00. EUR.

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with UFOLEP, the cyclo club is organizing its first cyclocross in honor and memory of Jean-Michel Gaud.

Meet in the morning in the Parc du Boucheron.

Start at 10.30 a.m., then every minute for 50 minutes. For 11/12 year-olds, departure at 9:30 a.m.; 9:31 a.m. for 13/14 year-olds, 9:32 a.m. for 15/16 year-olds.

Entertainment for under-10s at 11:45 a.m.

Online registration on the national UFOLEP Cycling website.

En colaboración con la UFOLEP, el cyclo club organiza su primer ciclocross en honor y memoria de Jean-Michel Gaud.

Cita por la mañana en el Parc du Boucheron.

Salida a las 10h30 y después cada minuto durante 50 minutos. Para los niños de 11/12 años, salida a las 9.30 h; 9.31 h para los de 13/14 años, 9.32 h para los de 15/16 años.

Actividades para menores de 10 años a las 11.45 h.

Inscripción en línea en el sitio web nacional de UFOLEP Cycling.

Der Cyclo Club organisiert in Partnerschaft und im Rahmen der UFOLEP sein erstes Cyclocross zu Ehren und in Erinnerung an Jean-Michel Gaud.

Treffpunkt ist am Morgen im Parc du Boucheron.

Abfahrt ab 10:30 Uhr, dann im Minutentakt für eine Dauer von 50 Minuten. Jugendliche von 11/12 Jahren starten um 9:30 Uhr, Jugendliche von 13/14 Jahren um 9:31 Uhr und Jugendliche von 15/16 Jahren um 9:32 Uhr.

Animationen für Kinder unter 10 Jahren um 11:45 Uhr.

Online-Anmeldung auf der nationalen Website der UFOLEP Cyclisme.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Val de Vienne