Soirée cabaret au profit du Téléthon Bosmie-l’Aiguille, 2 décembre 2023, Bosmie-l'Aiguille.

Bosmie-l’Aiguille,Haute-Vienne

Afin d’aider la recherche à vaincre les maladies rares, l’association Arts et Culture organise une soirée cabaret en chansons et en musique !

En première partie, la chorale locale « Bosmi Fa Sol » présentera son nouveau répertoire.

En seconde partie de soirée, ce sera le groupe de musique et chants « Rhizome et Blouse » qui se produira.

Un bon moment de solidarité à partager au profit du Téléthon..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:30:00. EUR.

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To help research into rare diseases, the Arts et Culture association is organizing a cabaret evening of song and music!

Opening the evening, the local choir « Bosmi Fa Sol » will present its new repertoire.

In the second half of the evening, the music and song group « Rhizome et Blouse » will perform.

A great moment of solidarity to be shared in aid of the Telethon.

Para contribuir a la investigación de las enfermedades raras, la asociación Arts et Culture organiza una velada de cabaret con canciones y música

En la primera parte, el coro local « Bosmi Fa Sol » presentará su nuevo repertorio.

En la segunda parte, actuará el grupo de música y canto « Rhizome et Blouse ».

Un gran momento de solidaridad para compartir en ayuda del Teletón.

Um der Forschung zu helfen, seltene Krankheiten zu besiegen, organisiert der Verein Arts et Culture einen Kabarettabend mit Liedern und Musik!

Im ersten Teil wird der lokale Chor « Bosmi Fa Sol » sein neues Repertoire vorstellen.

Im zweiten Teil des Abends tritt die Musik- und Gesangsgruppe « Rhizome et Blouse » auf.

Ein guter Moment der Solidarität, den Sie zugunsten des Telethon teilen können.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Val de Vienne