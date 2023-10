Exposition « Tout un art » des Rencontres Créatives Bosmie-l’Aiguille, 18 novembre 2023, Bosmie-l'Aiguille.

Bosmie-l’Aiguille,Haute-Vienne

Venez poser votre regard sur l’exposition « Tout un art » 2023 organisée par l’association « Les rencontres créatives » de Bosmie l’Aiguille.

Pour illustrer l’énigmatique thème « Au bout du regard », les artistes ont puisé dans leur imaginaire, et ils ont composé une riche mosaïque d’oeuvres servies par des techniques variées dans les arts plastiques: huile, aquarelle, encre, acrylique, et autres systèmes insolites.

L’entrée à cette exposition est libre..

Come and take a look at the « Tout un art » 2023 exhibition organized by the « Les rencontres créatives » association in Bosmie l’Aiguille.

To illustrate the enigmatic theme « Au bout du regard » (At the end of your gaze), the artists have drawn on their imaginations to create a rich mosaic of works using a variety of techniques in the plastic arts: oil, watercolor, ink, acrylic and other unusual systems.

Admission to this exhibition is free.

Venga a ver la exposición « Tout un art » 2023 organizada por la asociación « Les rencontres créatives » en Bosmie l’Aiguille.

Para ilustrar el enigmático tema « Al final de tu mirada », los artistas han recurrido a su imaginación para crear un rico mosaico de obras utilizando diversas técnicas de las artes plásticas: óleo, acuarela, tinta, acrílico y otros sistemas inusuales.

La entrada a esta exposición es gratuita.

Schauen Sie sich die Ausstellung « Tout un art » 2023 an, die von der Vereinigung « Les rencontres créatives » in Bosmie l’Aiguille organisiert wird.

Um das rätselhafte Thema « Au bout du regard » (Am Ende des Blicks) zu illustrieren, haben die Künstler in ihrer Fantasie geschöpft und ein reiches Mosaik aus Werken zusammengestellt, die mit verschiedenen Techniken aus der bildenden Kunst bedient werden: Öl, Aquarell, Tinte, Acryl und andere ungewöhnliche Systeme.

Der Eintritt zu dieser Ausstellung ist frei.

